Sakarya’da sel bölgesinde yoğun mesai

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kısa bir süre önce sel felaketinin yaşandığı Bartın ve Düzce’de gerçekleştirdiği çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Yaşanan afetten sonra bölgeye yardım ve destek amaçlı ilk ulaşan ekiplerden biri olan Büyükşehir, sel felaketinin izlerini silmek için bölgeye müdahale ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Batı Karadeniz’de gerçekleşen sel felaketinden etkilenen Bartın ve Düzce’de yoğun mesaiye devam ediyor. Afetin yaşandığı ilk günden itibaren su baskınları, çamur ve balçık içinde kalan bölgelerde yoğun mesai harcayan ekipler ayrıca nehir ve dere yataklarında da ıslah çalışmalarına devam ediyor. İlk günden itibaren her türlü insani ve hizmet yardımını bölgeye ulaştıran Büyükşehir Belediyesi’nin, yaşanan afetin izleri tamamen silinene bölgede kadar çalışmaları yürütmesi bekleniyor.

Sürecin sonuna kadar bölgede olacağız

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi’nce yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak yardımımıza ihtiyaç duyan, afeti yaşayan şehirlerimizin yanında oluyoruz. Ekiplerimiz çok sayıda iş makinasıyla afetin ilk gününden bu yana bölgede çalışıyor. Su baskınlarının yaşandığı yaşam alanlarında, cadde ile sokaklardaki su baskınlarını, çamur ve balçığı temizleyerek selin izlerini siliyoruz. Ayrıca su akarında olabilecek yeni taşkınların yaşam alanlarına yönlenmemesi adına nehir ve dere yataklarında ıslah çalışmaları yürütüyoruz. Bartın ve Düzce’de yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Büyükşehir, bölgede hayatın normale dönmesi için sürecin sonuna kadar bölgede çalışacak” denildi.