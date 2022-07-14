Sakarya’da o bölgeye ‘ay yıldızlı’ dokunuş

Büyükşehir Belediyesi kent estetiğine katkı sunacak çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Sakarya Köprülü Kavşağı girişine ‘Ay Yıldızlı’ bir dekoratif aydınlatma sistemi inşa etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir estetiğine katkı sunacak dekorasyon çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir trafiğine büyük katkı sunan Sakarya Köprülü Kavşağın projesinin giriş bölümüne yeni bir aydınlatma sistemi inşa edildi. Maltepe Kavşağı girişinde kavşak içinde hazırlanan, üzerinde ay yıldız dekoru ve Büyükşehir Belediyesi yazısıyla aydınlatma sistemlerinin bulunduğu dekorun inşası tamamlandı. Hazırlanan ışık sisteminin yapısal kısmı tamamlandı ve şimdi aydınlatma işlemeleri bitiriliyor.

Bölgenin görüntüsüne güzellik kattı

Kent estetiğine katkı sunacak çalışmaların devam edeceğini bildiren Büyükşehir Belediyesi, “Kent estetiğine katkı sunmak, daha güzel bir şehir oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapımı tamamlanan şehir trafiğine önemli katkılar sunan Sakarya Köprülü Kavşağı Maltepe girişi kavşağına ay yıldız motifli dekoratif aydınlatmanın yapı bölümü tamamlandı. Tamamlanan ay yıldız motifli dekorarif sistem bölgenin görünümü için de önemli bir değer olacak. Şehrimize hayırlı olsun” denildi.