Sakarya’da iki plaja mavi bayrak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kuzey sahillerinde yaptığı hassas alt ve üst yapı çalışmaları neticesinde Karasu’da yer alan Sahil Park ve 32 Evler plajları bu sezon için de mavi bayrak ödülü aldı.SAKARYA (İGFA) - Türkiye’de 44 şehirde mavi bayrak için her yıl denetleme yapan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) bölgede yaptığı incelemeler sonucu 2022 yılı için iki sahile de mavi bayrak verilmesini kararlaştırdı.

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi tarafından verilen karar sonrası Sakarya 2022 Mavi Bayrak Ödülleri listesinde 2 plajıyla yerini aldı. Büyükşehir Belediyesi Karasu, Kaynarca ve Kocaali’nin Türkiye ve dünyanın her yerinden misafirlerini ağırlamaya hazır olduğu vurgulandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Sakarya’nın en güzide bölgelerinden birinin daha Karadeniz’in saf güzelliğini yaşadığını belirterek, "Türkiye’nin ve hatta dünyanın her yerinden yüzbinlerce vatandaşımızı burada ağırlıyoruz. Şehrimizim turizm ve ticaret anlamında en güçlü merkezlerinden biri olan tatil bölgemizde 3 ilçemizi kapsayan sahillerde görev alacak tüm ekiplerimiz hazır. Mülakatlar sonucu belirlenen en profesyonel cankurtaranlarımıza eğitimlerini verdik. Sahilde ‘sıfır kayıp’ hedefiyle her saniye nöbette olacaklar" denildi.