Sakarya’da bayramlaşma geleneği değişmedi

Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma töreni her yıl olduğu gibi yine bu yıl da Ormanpark’ta gerçekleştirildi. Toplu bayramlaşma töreninde protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Yüce, “Kurban Bayramı’nın vatanımıza ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Başkanı Ekrem Yüce, Kurban Bayramı münasebetiyle protokol üyeleri ve Sakaryalı hemşerileriyle bir araya geldi. Ormanpark’ta düzenlenen törene, Sakarya Valisi Çetin Oktay Yıldırım, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek ve Recep Uncuoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, SAÜ Rektörü Fatih Savaşan, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Alb. Aydın Kutlu, Piyade Alb. Fahri Can Çağlar, İlçe Belediye Başkanları, il ve ilçe müdürleri, esnaf odaları, STK ve Federasyon temsilcileri, basın mensupları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gün boyu bayramlaşma programlarını sürdüren Başkan Yüce’nin bir diğer durağı ise Sakarya Muhtarlar Federasyonu oldu. Burada Federasyon Başkanı Erdal Erdem ve muhtarlarla bir araya gelen Başkan Yüce, bayramlarını kutlayarak sohbet etti.

Muhtarlar Federasyonu’nun ardından SATSO bayramlaşma törenine geçen Başkan Yüce’yi, SATSO Başkanı Akgün Altuğ karşıladı. Oda üyeleri ile bir araya gelerek sohbet eden Başkan Yüce, “Herkesin bayramı mübarek olsun, Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın” temennilerinde bulundu.

Başkan Yüce’nin ziyaretlerinin bir düğer durağı ise Sakarya Spor Adamları Derneği oldu. Dernek Başkanı Zeki Öztürk ve yönetimle bir araya gelen Başkan yüce spora ve sporcuya olan desteklerini yineleyerek, iyi bayramlar dileklerinde bulundu. Akabinden Un Kapanı Meydanı’na geçen Başkan Yüce, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Bayramlar, paylaşmanın ve hoşgörünün mihenk taşıdır

Kurban Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Yüce, “Paylaşmanın ve hoşgörünün en temel mihenk taşı olan Kurban Bayramı’nın vatanımıza ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Birlik ve beraberliğimi en iyi tanımlayan ve kardeşlik duygularımızı en özel noktada hissettiren bu güzel bayramlaşma töreninde burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah’ın bize vermiş olduğu imkanlar çerçevesinde bizlerde kulluk bilincimizi yerine getirerek kurban bayramını kutluyoruz. Gerektiği noktada en sevdiğimiz şeylerden vazgeçerek tüm teslimiyetle hareket etmemiz gerektiğini her kurban bayramında bir kez daha farkına varıyoruz. Ben bu vesile ile bir kez daha tüm hemşerilerimizin kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.

Başkan Yüce sürücüleri uyardı

Yola çıkan sürücülere de mesaj veren Başkan Yüce, “Yetkililerimiz sık sık gereken açıklamayı yapıyor, bu bayramı da huzur içerisinde sürdürmek için, yola çıkacak şoför kardeşlerime hız sınırına uymaları konusunda hassaten rica ediyorum. Gideceğiz yere biraz geç gitmek bizlere hiçbir şey kaybettirmez. Ailemizi ve çocuklarımızı düşünerek hareket edelim” diye konuştu.