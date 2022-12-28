Sakarya Zabıtası yılbaşında tam kadro sahada

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, vatandaşların huzurlu bir yılbaşı tatili geçirebilmesi için sokaklarda devriye atarak geç saatlere kadar yürütülen faaliyetleri denetleyecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların huzuru ve güvenli bir ortama sahip olması için 7/24 mesai yapıyor.

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri kent merkezi ve şehrin 16 ilçesinde sorumluluk alanlarındaki cadde ve sokaklarda sıkı bir çalışma yürütüyor.

Yerel ve ulusal çaptaki ticari faaliyetleri, işletmecilerin kanuni yükümlülüklerin yerine getirip getirmediklerini ve kurallara aykırı durumları denetleyen ekipler, ayrıca umuma açık alanların güvenliği için de uygulamalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada Bisikletli Zabıta Timleri ve Zabıta Devriye Ekipleri’nin yılbaşında tam kadroyla sahaya ineceği belirtildi.

Ekipler, vatandaşların yılbaşı gecesi ile tatil boyunca cadde ve sokaklarda huzurlu vakit geçirmesi için kurallara aykırı her türlü faaliyetin denetimini yapacak. Ekipler şehirde Çark Caddesi, Dar Sokak, Şal Sokak, Atatürk Bulvarı gibi binlerce vatandaşın yoğun şekilde kullandığı noktalarda devriye atılacak. Zabıta timleri, bu sistemle sokakta yaşanabilecek mağduriyetleri önlemeyi hedefliyor.