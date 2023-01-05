Sakarya'yı peyzajda 'Londra çınarları' güzelleştirecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ekiplerinin uyguladığı yeni peyzaj modelleri ve yeşillendirme çalışmaları şehrin işlek caddelerine güzellik katıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaptığı peyzaj uygulamalarıyla şehrin cadde ve yollarına güzellik katıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde ağaçlandırma ve peyzaj uygulamaları yapıyor.

Yeni ağaç dikimleri yapan ekipler, farklı peyzaj uygulamalarıyla şehrin görüntüsüne estetik katıyor. Başlatılan son çalışmayla şehrin muhtelif noktalarına ‘Londra Çınarı’ dikim faaliyeti başladı.

Duble yol şeklinde dönüşüme alınan, baştan sonra yenilenen ve şehrin önemli bir bağlantı noktası haline gelen İlhan Aras Caddesi’nde dikimler gerçekleşti. Park Bahçeler ve Fidan A.Ş işbirliğiyle yapılan çalışmada caddeye 65 adet çınar ağacı dikildi.

Öte yandan, iki kilometre gidiş ve iki kilometre geliş olmak üzer 4 kilometre uzunluğunda olan caddede farklı peyzaj uygulamalarının da yapılacağı belirtildi. Çalışmalar tamamlandığında asfaltı, kaldırımları ve çevresi yenilenen cadde ağaçlandırma ve peyzajla çok daha güzel bir görünüme kavuşacak.