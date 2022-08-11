Sakarya vektörle mücadeleye devam

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri sinek ve böcek istilasına zamanında müdahalesini sürdürüyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde sürdürülen Covid-19 ve Vektörlerle mücadele programı kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

Son zamanlarda Koronavirüs salgınının artmasına yönelik önlemler kapsamında vatandaşların yoğun olduğu parklar, mesire alanları, terminal ve garajlarda ilaçlama çalışmaları yapılırken, sivrisineklerin üreme alanları olan bataklık ve sazlık gibi durgun sularda da mücadeleler devam ediyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların sağlığını korumak adına Büyükşehir olarak attığımız her adımda kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Hastalık taşıyıcısı olan zararlı vektörlere karşı ekolojik çevreyi ve hedef dışı canlıları koruyan ürünler ve yöntemler kullanarak tüm ekiplerimizle birlikte hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Halk sağlığı için yaptığımız çalışmaların en başında vektörler gelmektedir. Vektörlerin içinde; sivrisinek, karasinek, pire ve kene gibi hastalık taşıyıcı ve bulaştırıcı özellikte haşereler bulunmaktadır. Bu haşereler haricinde olan tüm böcekler vektör olarak değerlendirilmemektedir. Ayrıcı şehrimizde oluşan böcek yoğunluğuna karşı Büyükşehir ve ilçe belediyeleri birlikte hareket ediyor” ifadelerine yer verdi.