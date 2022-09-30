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Sakarya ulaşımına eğitimli kalite

Yerel 30.09.2022, 15:44
Sakarya ulaşımına eğitimli kalite

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımda kaliteyi artırmak amacıyla düzenlediği eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Bir hafta boyunca devam eden mesleki yeterlilik eğitimlerinde, otobüs şoförlerine iş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevre ve trafik kuralları noktasında bir çok eğitim verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımda kalite standartlarını artırmak ve vatandaşların seyahat konforunu en üst düzeye çıkarmak amacıyla otobüs şoförlerine yönelik düzenlediği eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta iletişim becerileri, öfke kontrolü, stres yönetimi, duygusal tutum ve davranışlar konusunda eğitimlerini tamamlayan şoförler, bu hafta ise teorik olarak gerçekleştirilen mesleki yeterlilik eğitimlerine katıldı.

SESOB binasında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde,iş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevre ve trafik kuralları olmak üzere bir çok alanda eğitimler verildi. Gelecek hafta uygulamalı eğitimlerini tamamlayacak olan şoförler, bu eğitimlerin sonunda mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanacak.

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