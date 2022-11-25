Sakarya tarımın geleceğine yön verecek

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, Meclis Başkanı Bekir Uztürk ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini konuk etti.SAKARYA (İGFA) - Ticaret Borsası Başkanı Genç, Meclis Başkanı Uztürk ve beraberindeki heyeti konuk eden Sakarya Belediye Başkan Ekrem Yüce, “Ticaret Borsası tarımda konusunda en önemli paydaşlarımızdan birisi. Buluşmalarımızda da ana gündemimiz tarım. İnşallah birlikte güzel çalışmalara imza atacak, Sakarya’nın tarım geleceğine yön vermeye devam edeceğiz” dedi.

Sakarya’nın tarımda marka şehir olduğunu ifade eden Başkan Yüce, şehrin daha da ileriye taşınmasında, yarınımızın geleceği olan çocuklarımıza daha iyi bir hayat sunmak adına çok önemli adımları Sakarya’da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Buluşmada Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, Büyükşehir Belediyesi’nin Sakarya için hayata geçirdiği yatırımları yakından takip ettiklerini ifade ederek, tarım özelinde yapılan projeler için Başkan Yüce’ye teşekkür etti.