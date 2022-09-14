Sakarya Söğütlü'de içmesuyu hattı yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Söğütlü Atatürk Caddesi’nde altyapı yenileme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Daha önce gerçekleştirilen çalışmalarla kanalizasyon hattı yenilenen bölgenin şimdi ise 2 bin 500 metre uzunluğundaki içmesuyu hattı yenileniyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Söğütlü’de altyapı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek bölgenin altyapı hatlarını güçlendirmeye devam ediyor.

Daha öncesinde tamamlanan çalışmalarla kanalizasyon hattı yenilenen Atatürk Caddesi’nde şimdi ise içmesuyu hattı yenileme çalışmalarına başlandı. 2 bin 500 metre uzunluğa sahip hat sayesinde bölge uzun yıllar boyunca kaliteli içmesuyuna kesintisiz bir şekilde ulaşacak.

Proje kapsamında devam eden çalışmalar tamamlandığında yeni ve sağlam altyapı sayesinde kaliteli içmesuyunun bir damlası dahi israf olmayacak. Kayıp ve kaçak oranın minimum seviyeye indirecek hat ile özellikle yaz aylarında yaşanan kesintilerinde önüne geçilmiş olacak.