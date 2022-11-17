Sakarya Sapanca'dan Başkan Yüce’ye 'çözüm' teşekkürü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca’nın yüksek kesimlerinde bulunan 3 mahallenin içme suyu sorununu 4 adet su deposuyla çözüme kavuşturacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca İkramiye, Yanık ve Memnuniye mahallelerinin üst kesimlerine 4 adet içme suyu deposu inşa edecek.

Yanık Mahallesi’ne 50 metreküplük, İkramiye Mahallesi’ne 25 metreküplük ve Memnuniye Mahallesi’ne 2 adet 25 metreküplük yapılacak depolar sayesinde bölgelerde yaşanan su kesintisi sorunları tarihe karışacak. Çalışmaların hızla devam ettiği üç mahallede depoların yapımı ve bağlantılarının güçlü altyapı ile buluşturulması sonucunda bölge halkının musluklarına içme suyu kesintisiz şekilde ulaşacak. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Memnuniye Mahalle Muhtarı Mahmut Kılıç ise mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalardan ötürü Başkan Yüce’ye teşekkür etti.

Memnuniye Mahalle Muhtarı Mahmut Kılıç, “Mahallemizde uzun zamandan beri su kesintileri yaşanmaktaydı. Bu kesintiler özellikle yaz aylarında bizlere sorun oluşturuyordu. Bu konuda şikayetimizi dile getirdiğimizde kısa sürede çözüm odaklı çalışmaların başladığını gördük. Çok şükür mahallemizin hem alt bölgesini hem de üst bölgesini besleyecek iki adet depo inşa ediliyor. Depo çalışmalarının sonucunda ise su kesintisi sorunu tamamen sona erecek. Mahallemiz kesintisiz içme suyuyla buluşacak. Bizlere verdiği değer ve mahallemize sunduğu hizmetler için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yüce’ye mahalle halkı ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.