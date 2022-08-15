Sakarya Pazarköy’de 700 metrelik yol sil baştan

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Pazarköy'de yaptığı çalışma kapsamında bölge ulaşımı için önemli bir güzergâh olan 700 metrelik yolu sil baştan yenilenerek asfaltla buluşturdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yol yenileme, bakım ve onarım çalışmaları şehir genelinde aralıksız devam ediyor.

Yenilenmeyen, ulaşılmamış hiç bir nokta kalmaması için 7/24 sahada olan, gündüz-gece demeden çalışan ekipler kent merkezi ve 16 ilçede faaliyet yürütüyor.

Son olarak Akyazı ilçesi Pazarköy Mahallesi'nde çevre mahallelere ve ilçe merkezine ulaşımı sağlayan grup yolu sil baştan yenilendi. 700 metrelik alanda kazı, dolgu, yenileme işlemleri yapıldı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri, SASKİ ekiplerince altyapının tamamen yenilenmesinin ardından asfalt serimi başladı ve kısa sürede tamamlandı. Bölgedeki ulaşım ağı için önemli bir güzergâh olan 1 kilometrelik alan asfaltla buluştu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sakarya'mızın dört bir yanında, ulaşmadığımı hiç bir nokta kalmayıncaya dek asfalt çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gündüz-gece sahada olan ekiplerimiz kent merkezinde ve tüm ilçelerimizde cadde ile grup yollarını sil baştan yeniliyor. Sakarya'nın daha güçlü bir ulaşım ağına sahip olması için mesai harcamaya devam edeceğiz. Pazarköy'deki çalışma kapsamında 700 metrelik alan yeni bir yüze kavuştu. Bölgemize hayırlı olsun" denildi.