Sakarya Pamukova'da kesintisiz içmesuyu için altyapı yenilemesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova Ankara Caddesi bölgesine içmesuyu sağlayan bin metrelik altyapı hattını yeniliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni hat sayesinde bölgeye kesintisiz içmesuyu sağlanırken, kayıp ve kaçak oranı da minimum seviyeye indirilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pamukova Ankara Caddesi’ne uzun yıllar boyunca hizmet veren bin metrelik içme suyu hattını yeniliyor.

Eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlayan hat nedeniyle oluşan kesinti ve kaçak sorunları yeni hat ile tarihe karışacak.

Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği bölgede deplase edilen hat sayesinde bölgenin altyapısı uzun yıllar boyunca garanti altına alınacağı belirtilirken, Pamukova'da yakın zamanda devreye almayı planlanan hat sayesinde bölge halkının içme suyu sorununun uzun yıllar boyunca tarihe karışacağı kaydedildi.