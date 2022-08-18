Sakarya'nın güzellikleri terminal camlarına işlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehre gelen binlerce misafire doğal güzellikleri ve turizm destinasyonlarını göstermek için şehirlerarası otobüs terminalinin tüm cam ve duvarlarına fotoğraflar ile bilgileri işledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentin doğal güzelliklerini tanıtmak ve turizme değer katmak için farklı çalışmalara imza atıyor.

Yeşilin her tonunu barındıran, dereler, şelaleler, göller, yaylalar ve diğer doğal harikalarıyla Türkiye’nin göz bebeği olan Sakarya’da tanıtım faaliyetleri hızlandı. Büyükşehir Kültür Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Turizm Müdürlüğü son yaptığı uygulamayla bu noktada estetik bir dokunuşa imza attı. Her gün binlerce kişinin şehre iniş yaptığı, Türkiye’nin dört bir yanına giden otobüslerin mola noktası olan Büyükşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin duvarlarına ve camlarına kentin güzellikleri işlendi.

Terminal içinde peronların bulunduğu noktada, otobüs park alanlarının hemen önünde insanların araçlardan indiği alandaki tüm görünür kısımlara turizm destinasyonlarına ait görseller ve bilgiler yerleştirildi. İşlemeler üzerinde Sapanca Gölü, Acarlar Longozu, Karagöl, Keremali, Acelle, Sultanpınar yaylaları, Maden Deresi, Doğançay Şelalesi, Poyrazlar Gölü, dereler, akarsular ile birlikte kent merkezindeki Sakarya Millet Bahçesi, Kent Park, Uçak Kıraathane, Ters Ev gibi projeler yer aldı. Edirne’den Kars’a ülkenin dört bir yanından Sakarya’ya misafir olarak gelen ya da memleketine dönen binlerce kişi şehrin güzelliklerini görüyor. Uygulama, ilk günden itibaren Sakaryalıların ve tüm turistlerin ilgisini çekti.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Yeşiliyle, doğasıyla, Allah vergisi harikalarıyla ülkenin göz bebeği olan Sakarya’mızda turizme kazandırdığımız, ön plana çıkardığımız tüm alanları ve sosyal donatı noktalarımızı tanıtmak için mesai harcıyoruz. Şehrin turizmine değer katmak, güzelliklerimizi dünyanın beğenisine sunmak amacıyla yeni uygulamalar, projeler geliştiriyoruz. Terminaldeki turizm destinasyonları işlemelerimizle şehrimize gelen misafirlerimize ve vatandaşlarımıza Sakarya’da ziyaret edebilecekleri noktaları en sade ve güzel şekilde anlatıyoruz. Benzer çalışmalarımız kentin dört bir yanında devam edecek” denildi.