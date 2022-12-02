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Sakarya'nın fiber altyapısı afetlere hazır

Yerel 02.12.2022, 15:11
Sakarya'nın fiber altyapısı afetlere hazır

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, fiber optik haberleşme altyapısını 261kilometreye çıkararak, deprem başta olmak üzere olası tüm afetlere karşı, kesintisiz ve yüksek hızda haberleşme imkanı sağlayacak.SAKARYA (İGFA)  Sakarya Büyükşehir Belediyesi iletişim alanında gerçekleştirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Kesintisiz, hızlı ve güvenli internet hizmeti içinfiber optik haberleşme altyapısını 261 kilometreye çıkararak 5G’ye uyumlu hale getirdi.

Deprem başta olmak üzere olası afetlerde yaşanacak tüm acil senaryolarına karşı geliştirilen telefon ve internet sisteminde, Türk Telekom ve özel GSM operatörleri de projeye dahil edilerek, haberleşmenin kesintiye uğramaması noktasında tüm çalışmalar tamamlandı. Projede Büyükşehir Belediyesinin kendi birimleri arasındaki iletişim gücü de yükseltilerek, afetlere karşı hazır hale getirildi.

DEPREM VE DİĞER RİSKLERE KARŞI PROFESYONEL RİSK YÖNETİMİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz fiber optik haberleşme projesi ile şehrimizi kesintisiz ve güvenli internet hizmeti hayata geçirilmiştir. Başta deprem olmak üzere tüm afetlere karşı hassas bir şekilde uygulanan projede fiber optik haberleşme altyapısını 261 kilometreye çıkararak geleceğin teknolojisi 5G ile uyumlu bir hale getirilmiştir. Bununla birlikte Türk Telekom ve özel GSM şirketleri ile yapılan altyapıyı kullandırma sözleşmesi kapsamında telefon ve internet de vatandaşlar arasındaki haberleşmeyi en kaliteli ve hızlı bir noktaya taşınmıştır. Tüm bu çalışmalarla birlikte Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi olarak29 farklı noktadaki birimlerimiz arasındaki fiber optik ortak ağ ile tek merkezden uzaktan erişim ve teknik desteğin sağlanması, kesintisiz veri aktarımı sağlanarak olası afetlere karşı profesyonel bir risk yönetimi hedeflenmektedir” ifadelerine yer verildi.

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