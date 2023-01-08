Sakarya'nın Çözüm Masası 230 bini çözüme kavuşturdu

Vatandaşlara sorunlarının çözümünde de yol göstericilik yapan Çözüm Masası 2022 yılında ALO 153 hattına gelen 230 bini aşkın çağrıyı çözüme ulaştırdı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm masası yıl sonu verilerini açıkladı.

Bu kapsamda 2022 yılında ALO 153 hattına gelen 230 bin çağrı çözüme ulaştırıldı. Vatandaşların çözüme en hızlı şekilde ulaşmaları için yol gösterici olan Çözüm Masası 7 gün 24 saat gelen başvuru ve talepleri titizlikle çalışarak çözüme kavuşturuyor.

2022 yılı istatistiklerine dair Bilgi Edinme ve Çözüm Masası Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Geride bıraktığımız 2022 yılında Çözüm Masası olarak vatandaşlarımıza sorunlarının çözümünde yol göstericilik yapmaya devam ettik.ALO 153 Çözüm Masası hattına gelen 230 bini aşkın çağrıya yanıt vererek vatandaşlarımızın çözüme en hızlı şekilde ulaşmalarını sağladık. ALO 153 Çözüm Masası hattına gelen 150 bini aşkın çağrıya yanıt vererek vatandaşlarımızın taleplerini çözüme kavuşturduk. Vatandaşlarımızın istek, şikâyet ve görüşlerini değerlendirip ilgili birimlere aktarıp, iş takibi yaparak birimlerden gelen cevapları vatandaşlara en hızlı şekilde iletiyoruz. Vatandaş ile belediye arasında bir köprü vazifesi gören Çözüm Masası Birimimiz, 7 gün 24 saat Sakaryalılar için görev başında olmaya 2023 yılında da devam edecektir" diye konuştu.