Sakarya'nın 'Çark'ında kapsamlı temizlik

Sakarya'da Çark Deresi’nin içine atılan çöpler Büyükşehir ekipleri tarafından toplandıSAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Çark Deresi’nin muhtelif noktalarında sürdürdüğü rutin temizlik çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek dere içerisine atılan atık maddeleri topladı.

Çınarlı Vagon Park mevkiinde gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda ekipler, vatandaşlar tarafından dere içerisine atılan plastik, metal ve çeşitli çöpleri temizledi.

Dere içerisinden tek tek toplanan çöpler ise günün sonunda belediye çöp ekiplerine teslim edildi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, vatandaşlara dereyi temiz tutma konusunda daha fazla hassasiyetli davranmaları rica edildi.