Sakarya'nın bisiklet yollarında bayram temizliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Ekipler, şehir genelinde bulunan bisiklet yollarında temizlik ve bakım çalışmaları yapıyor.SAKARYA (İGFA) -Kurban Bayramı öncesi şehrin birçok noktasında bayram hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Yolları Yapım, Bakım, Onarım ve İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, bisiklet yollarında temizlik ve bakım işlemleri uygulanarak, bayram yoğunluğuna karşı daha güvenli ve konforlu noktaya getirildi.

Program çerçevesinde, Serdivan AMV önünden Eski Kazım Caddesi ve Çevre yolu olmak üzere şehrin genelinde yapılan çalışmalarda, mavi yollar bisiklet severlerin kullanımına hazır gale getirildi.

Ayrıca yapılan açıklamada, Bayram sonrasında mevcut bisiklet yollarının onarım, yama ve asfaltlama çalışmaları ile yeni yapılacak bisiklet yollarının yapımı ileentegrasyonun daha sağlıklı bir noktaya getirileceği ifade edildi.