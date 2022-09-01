Sakarya'nın 5 mahallenin içme suyu sorunu çözüme kavuşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını başlattığı yeni altyapı hattı ile Adapazarı ilçesine bağlı 5 mahallenin içmesuyu sorununu çözüme kavuşturacak. Toplam uzunluğu 4 bin 500 metre olacak içmesuyu hattı ile bölgeye uzun yıllar boyunca kaliteli içmesuyu kesintisiz bir şekilde ulaştırılacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Adapazarı ilçesinde hayata geçirdiği yeni hat çalışmaları ile bölgede bulunan 5 mahallenin içmesuyunu uzun yıllar boyunca garanti altına alacak.

Çalışmalarına başlanan ve toplam uzunluğu 4 bin 500 metre uzunluğa sahip yeni içmesuyu hattı ile Hacıramazanlar, Doğancılar, Kurtbeyler, Solaklar ve Bileciler mahallelerine kaliteli içmesuyu uzun yıllar boyunca kesintisiz şekilde ulaştırılacak. Özellikle yaz aylarında yaşanan su sorunları yeni hat ile tarihe karışacak.

Bölgede kayıp ve kaçak oranının da minimum seviyeye ineceği çalışmalarla alakalı kurum tarafından yapılan açıklamada, “ Kaliteli içmesuyunu şehrimizin her noktasına kesintisiz bir şekilde ulaştırmak için güçlü altyapı ağımızı her geçen gün hızla genişletiyoruz. Adapazarı’nda bulunan 5 mahallemizin içmesuyu sorununu da bu anlayışla başlattığımız projemiz sayesinde çözüme kavuşturacağız. Bölgede yaşayan vatandaşlar uzun yıllar boyunca içmesuyuna kesintisiz bir şekilde ulaşacaklar” ifadeleri kullanıldı.