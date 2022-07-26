Sakarya Köprülü Kavşağı son haliyle ışıl ışıl

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin sosyal alanlarına dokunuyor. Son olarak Sakarya Köprülü Kavşağı sonuna yerleştirilen ay ve yıldızlı aydınlatmanın ışıklandırması tamamlandı. Yapılan uygulamavatandaşların beğenisini kazandı.SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin sosyal alanlarına önemli dokunuşlar yapıyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve yollara görsellik katan Büyükşehir, son olarak Sakarya Köprülü Kavşağı'nda bir çalışma yaptı. Yolun Serdivan tarafında yer alan kavşağa ay ve yıldız işlemesiyle yeni bir aydınlatma dekoru inşa edildi. Dekor üzerine Türk Bayrağı'nın renkleri olan kırmızı ve beyaz ışıklar işlendi.

Türk Bayrağı aydınlatması ve ışıklı peyzaj alanları gece saatlerinde ışıkların aktif edilmesiyle kendisini gösterdi.

Kentin trafik yükünü hafifleten Sakarya Köprülü Kavşağı'ndaki bu çalışma vatandaşların beğenisini kazandı.

Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğine değer katmak ve vatandaşların baktığında huzur bulacağı alanlar oluşturmak için çalıştıklarını ifade ederek, benzeri çalışmaları kentin çeşitli noktalarında uygulamaya devam ettireceklerini bildirdi.