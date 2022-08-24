Sakarya Kemalpaşa'ya 450 ton asfalt

Sakarya'da Kemalpaşa Mahallesi güçlü altyapının ardından estetik üstyapıyla da buluştu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, güçlü altyapı ile buluşturduğu Kemalpaşa Mahallesi’nin üstyapısını da yeniledi.

Bölgeye atılan 450 ton asfalt ile toplam uzunluğu 220 metre olan yol yeni görünümüne kavuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından açılışı yapılan ve kısa sürede çalışmaları tamamlanan proje sayesinde bölgenin altyapısı güçlü hale getirilirken üstyapısında da estetik görünüm mahalle halkının hizmetine sunuldu.

SASKİ ekipleri tarafından gerçekleştirilen asfalt çalışmalarıyla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Sakarya’nın dört bir yanında sürdürdüğümüz altyapı çalışmalarının ardından vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için asfalt çalışmalarımızı da hızla tamamlıyoruz. Kemalpaşa Mahallesi’nde de çalışmalarımızı tamamladık. Yenilenen yol ve tamamlanan altyapı projesinden dolayı vatandaşlardan gelen olumlu görüşler bizleri memnun ediyor. Güçlü altyapı ve yenilenen yol bölge halkına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.