Sakarya Kazımpaşa Mahallesi’nde altyapı çalışmaları sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SerdivanKazımpaşa Mahallesi’nde hayata geçireceği 17 bin 660 metre uzunluğa sahip altyapı hattında çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), çevreci anlayışına yakışır bir şekilde altyapı projelerini sürdürmeye devam ediyor. SerdivanKazımpaşa Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürdüğü altyapı projesi sayesinde bölgenin atıksularını uzun yıllar boyunca güvenle Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’ne taşıyacak.

Tamamlandığında toplam uzunluğu 17 bin 660 metre olacak hat sayesinde taşınacak atıksular arıtılarak doğaya en temiz haliyle yeniden deşarj edilecek.

Çalışmaların yüzde 10’luk kısmının tamamlandığı projeyle alakalı kurum tarafından yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz proje bölgesinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Proje kapsamında bölgeye 13 bin 100 metrelik atıksu hattı, 4 bin 560 metre uzunluğa sahip atıksu terfi hattı ve 3 adet paket atıksu terfi kazandırılacak. Çevre yerleşim yerlerinin de faydalanacağı proje sayesinde evsel atıklar güvenle taşındıktan sonra son teknoloji cihazlar sayesinde arıtılarak doğaya deşarj edilecek” ifadeleri kullanıldı.