Sakarya Hendek’te grup yoluna yeni çehre

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hendek kırsalında Hacıkışla, Yeşilyurt ve Harmantepe’ye ulaşımı sağlayan 5 bin 800 metrelik grup yolunu baştan aşağı yenilenerek asfaltladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin dört bir yanında sıcak asfalt işlemine devam ediyor.

Özellikle kırsal alanlarda yoğun çalışmalar yürüten ekipler son olarak Hendek kırsalında çalışmalarında mesai yaptı. Yoğun kullanılan bir güzergâh olan Hacıkışla, Yeşilyurt ve Harmantepe’ye ulaşımı sağlayan 5 bin 800 metrelik yol sıcak asfaltla buluştu. Altyapısı yenilenen ve çevre düzenlemeleri yapılan yol 8 bin ton asfaltın serilmesiyle yeni yüzüne kavuştu.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Şehir merkezi ve 16 ilçede yürüttüğümüz sıcak asfalt çalışmalarımız devam ediyor. İnsan ve araç güvenliğini üst düzeyde önemsediğimiz kırsal yollarda çalışmalarımız gündüz gece demeden devam ediyor. Son olarak Hendek kırsalında yürüttüğümüz sıcak asfalt çalışmalarıyla 5 bin 800 metrelik güzergâhı vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Bölgemize ve şehrimize hayırlı olsun’’ denildi.