Sakarya Hendek'in üst yapısına 60 milyon liralık yatırım

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hendek’te Yeşilvadi-Kalayık-Harmantepe-Yarıca-Yeniköy-Yeşilköy grup yolunda işlemleri tamamladı. Üstyapı yatırımı toplamda 55 milyon 526 bin 385 TL'ye gerçekleşti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir merkezi ve 16 ilçede gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarıyla yeni rekorlara imza atıyor.

Şehrin güneyinden kuzeyine, batısından doğusuna hummalı bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde de işlemleri büyük bir titizlikle yürütüyor.

Son olarak Hendek’te yapımı tamamlanan grup yollarının tanıtımı için program düzenlendi. Programda Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra AK Parti Hendek İlçe Başkanı Hasan Serdar Baykal, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları, muhtarlar, ilçe sakinleri ve basın mensupları yer aldı.

Başkan Yüce konuşmasında her alanda faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin yanında olmak için hayatın her alanında faaliyet göstermekten kaçınmıyoruz. Bizim en temel çalışma alanlarımızdan birisi hemşerilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmaktır. Temiz ve kesintisiz içme suyu, sağlıklı kanalizasyon sistemi, güvenli yollar, rahat ulaşım ağı, sosyal hayatın çeşitliliği, kültürel zenginlik ve eğitim gibi birçok alanda hemşerilerimizin gündelik yaşamlarını şekillendiriyor, şehrimizin her karışına hizmet sunuyoruz” diye konuştu.

55 MİLYON 526 BİN TL YATIRIM

Hendek’te yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Yüce, “Hendek’te 76 kilometre yolun üstyapısını 124 bin 655 ton asfalt ile yeniledik. Hendek Belediyesi ile yapılan asfalt protokolü ile 4.736.821 TL karşılığında 9.183 Ton Asfalt ile Hendek Belediyesi sorumluluğunda olan 9.4 kilometreyolun üstyapısı yenilendi. Diğer yatırımlarla birlikte Hendek’imize yol bakım alanında toplamda 55 milyon 526 bin 385 TL yatırım yaptık” dedi.

“Bildiğiniz üzere 2022 yılında grup yolu olarak asfaltlanmamış yol kalmayacak inşallah demiştik. Bu sözümüzü tutmak için hummalı çalışmalar gerçekleştirdik" diyen Başkan Yüce, "Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz grup yolumuz da bunun bir kanıtıdır. İhtiyaç duyduğumuz anda bize katkı sağlayan, destek veren Hendek Belediye Başkanımız Turgut Babaoğlu’na ve ekibine teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyorum; bizler Cumhur İttifakıyız, biriz, beraberiz. Bu dayanışma içinde gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz çalışmalarımızın Hendek’imize ve Sakarya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ise, 1.5 yıllık bir sürede pandemi dolayısıyla çalışılmayan bir ortamda, ilçeye yaklaşık 60 bin ton asfaltla bizleri baştan aşağı yenileyen, hala daha ilçemiz için çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye teşekkür etti.