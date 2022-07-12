Sakarya Geyve’de 19 kilometrelik yol tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve’nin kırsal mahallelerinde başlattığı asfalt çalışmalarının ilk etabı olan 19 kilometrelik güzergâhı yenileyerek tamamladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya’nın dört bir yanını ilmek ilmek işlemeye devam ediyor.

Her sezon sırayla ilçelerde asfalt atağı gerçekleştiren Büyükşehir bu sezon Geyve’de hummalı bir asfalt sezonu geçiriyor. İlçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerdeki grup yollarını yenileyen Büyükşehir bu kapsamda Karacaören, Çukurköy, Günhoşlar, Akdoğan, Cine ve Gündüzler Mahallesinde toplamda 19 bin metrelik güzergâhı yeni yüzüne kavuşturdu.

Ekipler, bayram sonrasında ara vermeden ikinci etaba başlayacaklarına dikkat çekilirken, asfalt yenilenmesine ihtiyaç duyan her güzergâha dokunulacağı ifade edildi.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, bu sezon Geyve’de genel bir çalışma başlattıklarını belirterek, "İlçe merkezinde yenilediğimiz güzergâhların yanı sıra kırsal mahallelerde de kapsamlı bir çalışmaya girdik. Bu kapsamda ilk etap olarak 19 kilometrelik Karacaören, Çukurköy, Günhoşlar, Akdoğan, Cine ve Gündüzler Mahallesi grup yollarını yenileyerek bayrama hazırladık. 20 bin ton asfaltı ilmek ilmek işlediğimiz bu güzergâhlarımızda vatandaşlar bayram boyunca güvenli bir ulaşım sağladı. Bayram sonrasında kalan grup yollarımız için çalışmalara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” denildi.