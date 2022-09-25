Sakarya Geyve'de Konyalı Ali Bey Caddesi yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geyve Konyalı Ali Bey Caddesi’nde yenileme çalışmalarını başlattı. İlçenin en önemli ulaşım akslarından olan cadde kısa süre içerisinde yeni yüzüne kavuşacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir merkezi ve 16 ilçede gerçekleştirdiği yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Geyve’nin en önemli ulaşım akslarından biri olan Konyalı Ali Bey Caddesi’nde işlemlere başladı. Ekipler deforme olan asfaltı kaldırıyor, ardından 2 bin metre uzunluğa, 10 metre genişliğe sahip arter yeni yüzüne kavuşturulacak.

Konforlu ve güvenli ulaşım için gündüz gece mesai yapan Büyükşehir ekipleri, Geyve ilçe merkezinin en çok kullanılan güzergahını kısa süre içerisinde yenileyerek ilçe halkının hizmetine sunacak. Çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Geyve Konyalı Ali Bey Caddesi’nde işlemlere başladık. Deforme olan, zamanla yıpranan asfaltı kaldırıyoruz. Ardından 2 bin metre uzunluğa, 10 metre genişliğe sahip caddeyi 3 bin 500 ton asfalt ile yenileyeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’nin Geyve’de daha önce müjdesini paylaştığı çalışmayı kısa süre içerisinde tamamlayarak, ilçenin hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun” denildi.