Sakarya Geyve'de Dereköy'e altyapı çalışması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ marifetiyle şehrin ihtiyaç duyulan tüm noktalarında yeni altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Geyve Dereköy Mahallesi’ne uzun yıllar boyunca hizmet verecek 2 bin 500 metrelik içmesuyu hattı bölgeye kazandırılacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Geyve Dereköy Mahallesi’ne 2 bin 500 metrelik içme suyu hattı kazandıracak.

Çalışmalar kapsamında bölgeye kazandırılacak hat sayesinde bölge halkı kaliteli içme suyuna uzun yıllar boyunca kesintisiz şekilde ulaşacak.

Bölgenin içmesuyu sorununa çözüm olacak hat ile Dereköy Mahallesi uzun yıllar boyunca su sorunu yaşamayacak. Kurum tarafından yapılan açıklamada ise çalışmaların yakın zamanda tamamlanarak yeni hattın bölge halkının hizmetine sunulacağı ifade edildi.