Sakarya Ferizli kapalı pazar yerine kavuştu

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde inşa edilen kapalı Pazar yerinin açılışında konuşan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyonluk yatırımla 4 bin 540 metrekarelik alana inşa edilen projenin Ferizli ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimize, hemşehrilerimize birlik ve beraberlik içerisinde hizmet sunmaya devam edeceğiz” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ferizli kapalı pazar yeri projesinin açılışına katıldı. Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu’nun ev sahipliği yaptığı açılış programında AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, iş insanları ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Başkan Yüce, hafta sonu Gaziantep ve Mardin’de yaşanan elim olaylarda hayatını kaybedenleri anarak sözlerine başladı.

Başkan Yüce, Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların ortak kullanım alanlarına dönük yapılan her yatırımın destekçisi olduğunu ifade etti. Başkan Yüce, açılışını yaptıkları kapalı pazar yerinin hayırlı olmasını temenni ederek, “2 milyonluk yatırımla 4 bin 540 metrekarelik alana inşa edilen projemizin içerisinde idari binalar ve sosyal alanlar da bulunuyor. Kapalı pazar yeri sayesinde esnaflarımız rahat bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet sunacak. Kendi emeği ile ürünler üreten vatandaşlarımızın da unutulmadığı, vatandaşlarımızın ve pazarcı esnafımızın modern ve konforlu bir ortamda buluşacağı projenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu da, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye teşekkür ederken, Ferizli’de ticari faaliyetlerin gerçekleştirildiği pazar alanını ilkel bir durumdan, yağmur ve çamurdan kurtardıklarını söyledi.