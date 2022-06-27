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Sakarya Ferizli'de su baskınına SASKİ müdahalesi
Yerel 27.06.2022, 22:24
Sakarya’da etkisini gösteren kuvvetli yağış esnasında baskın, sel gibi olumsuzlukların yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sahada çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehirde etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağış esnasında oluşabilecek olumsuzlukların önüne aldığı önlemlerle geçti.
Ferizli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yaşanan su baskınına ise SASKİ ekipleri anında müdahale etti.
Komutanlıktaki su baskınına anında müdahale ederek sorunu hızlı bir şekilde çözüme kavuşturdu.
Ekiplerin her ihtimale karşı nöbetlerin gece boyunca sürdüreceği bildirildi.
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