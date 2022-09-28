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Sakarya Ferizli'de altyapı yenileniyor

Yerel 28.09.2022, 16:40
Sakarya Ferizli'de altyapı yenileniyor

Sakarya'da Ferizli Devlet Mahallesi’nin atıksu altyapısı uzun yıllar boyunca garanti altına alındı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi SASKİ ekipleri Ferizli Devlet Mahallesi’nde altyapı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Kısa sürede tamamlanan çalışmalar kapsamında bölgeye hizmet veren 300 metrelik kanalizasyon hattı yenilendi.

Tamamlanan çalışmalar kapsamında yenilenen hat ile mahallenin evsel atıksuları sağlıklı bir şekilde arıtma tesisine ulaştırılmaya başlandı.

Yenileme çalışmalarıyla ilgili yapılan açıklamada, Devlet Mahallesi’nin ekonomik ömrünü tamamlayan atıksu hattının yenilendiğini ve yeni hattın uzun yıllar boyunca bölgeye sorunsuz bir şekilde hizmet vereceği ifade edildi.

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