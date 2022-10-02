Sakarya Ferizli'de altyapı çalışmaları sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin muhtelif noktalarında altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Ferizli İnönü Mahallesi’nde devam eden ikinci etap çalışmaları kapsamında bölgeye 250 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı kazandırılacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Ferizli İnönü Mahallesi’nde başlattığı çalışmalar kapsamında bölgeye uzun yıllar boyunca hizmet etmiş ve artık yetersiz gelen kanalizasyon hattını yeniliyor.

250 metre uzunluğa sahip hat üzerinde devam eden altyapı çalışmaları tamamlandığında evsel atıksular arıtma tesisine güvenle taşınacak.

Çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, çevreye değer veren belediyecilik anlayışımıza yakışır şekilde yürüttüğümüz proje ile bölgenin evsel atıksularını güvenle taşıdıktan sonra sağlıklı bir şekilde doğaya deşarj edeceğiz ifadeleri kullanıldı.