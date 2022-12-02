Sakarya Erenler’de altyapı dolayısıyla trafik değişikliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Erenler’de hayata geçireceği dev altyapı projesi kapsamında Akşemsettin Caddesi’ni 3 Aralık Cumartesi itibariyle trafiğe kapatacak. Gün içerisinde tamamlanması hedeflenen son çalışmalar sayesinde dev proje Erenler’e kazandırılacak.SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Erenler’e kazandıracağı 12 bin 800 metre içmesuyu hattı, 12 bin 300 metre yağmursuyu hattı ve bin 8 adet yağmursuyu ızgarası çalışmalarında sona geldi.

Hacıoğlu ve Dilmen mahallelerine uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde hizmet edecek dev altyapı projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların son kısmı için 3 Aralık Cumartesi günü Akşemsettin Caddesi trafiğe kapatılacak.

Çalışmaların gün içinde tamamlanmasıyla birlikte dev altyapı projesi Erenler’e uzun yıllar sorunsuz şekilde hizmet etmesi için hizmete alınacak.

ALTERNATİF GÜZERGAH UYARISI

Çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Dilmen ve Hacıoğlu mahallelerine hizmet verecek dev altyapı projesi kapsamında Akşemsettin Caddesi’nin bir kısmı cumartesi günü trafiğe kapatılacak. Erken saatlerde başlayacak çalışmaların gün içinde tamamlanmasıyla birlikte trafik yeniden normal seyrinde devam edebilecek. Vatandaşlarımızın bu süre zarfından alternatif güzergahları kullanmalarını rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.