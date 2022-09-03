Sakarya dünya şehirleri arasındaki yerini aldı

Başkan Ekrem Yüce, Sakarya’nın UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na katıldığını açıkladı. Sakarya’nın dünya şehirleri arasındaki yerini aldığını belirten Yüce, “Sakarya’mız tüm dünyada hayat boyu öğrenmeyi destekleyen bir ağa dahil oldu. İnşallah şehrimiz için tüm imkanlarından faydalanacak ve bu alandaki gelişimi hızlı bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya’nın Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı'nın (UNESCO) Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na (GNLC) katıldığını duyurdu. Almanya’nın Hamburg şehrinde bulunan UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü’ne yaptıkları başvurunun kabul edildiğini ifade eden Başkan Yüce, üye şehirler arasında hayat boyu öğrenme uygulamalarının paylaşılacağını, Sakarya’nın da bu ağdan maksimum verim elde edeceğini belirtti. Yüce, yaşanan bu gelişmeden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek, emek gösteren çalışma arkadaşlarını tebrik etti.

UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı

Başkan Ekrem Yüce, UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na katılım için çok titiz bir süreçten geçtiklerini belirterek, “2021 yılında başvurumuzu yaptık ve süreç boyunca çevrimiçi toplantılarda şehrimizin bu ağda neden yer alması gerektiğini paylaştık. Hamdolsun bugün de güzel haberi aldık. Artık Sakarya’mızda dünya şehirleri arasındaki yerini aldı. Katkı sağlayan, emek gösteren tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hayat boyu öğrenmeye en güçlü destek

Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’nın üye şehirler arasındaki ilişkileri geliştireceğini, hayat boyu öğrenme uygulamalarının destekleneceğini ifade eden Başkan Yüce, “Bu ağ ile üye ülkelere dair güncel bilgilere erişebilecek, etkin bir çalışma ağının parçası olacak ve bilgi paylaşımlarının yanı sıra alanında uzmanlarla iletişim sağlayacağız. Sakarya’mız tüm dünyada hayat boyu öğrenmeyi destekleyen bir ağa dahil oldu. İnşallah şehrimiz için tüm imkanlarından faydalanacak ve bu alandaki gelişimi hızlı bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.