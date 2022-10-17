Sakarya dokunduğu her yere renk katıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentin merkezi noktalarındaki kavşak, kaldırım ve refüjleri farklı peyzaj uygulamalarıyla renk-renk bitkilerle süsleyerek güzelleştiriyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelindeki merkezi cadde, bulvar ve sokaklarda dokunduğu her yere güzellik katıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Adapazarı, Erenler ve Serdivan gibi merkezi ilçelerde kavşak düzenlemelerine ağırlık verdi.

Her sabah erken saatlerde sahaya inen belediyenin peyzaj emekçileri kavşakları hummalı bir çalışmayla süslüyor. Farklı peyzaj uygulamalarıyla rengârenk süslenen şehirdeki yaşam alanları farklı peyzaj ürünleri ve bitkilerle kent görünümüne görsel anlamda katkı sunuyor.

Son çalışmalar ise Güvercinli Park, Topça Kavşağı, Toyota Kavşağı ve Erenler Bağlar Caddesi Sakarbaba kavşağında yapıldı. Önümüzdeki süreçte kentin muhtelif noktalarında peyzaj uygulaması ve çevre düzenlemelerine devam edilecek.

ŞEHİR ESTETİĞİ YENİLENİYOR

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Şehrimizde araç trafiğinin yoğun olduğu caddelerde ve kavşaklarda ekiplerimiz yoğun bir mesai harcayarak yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Yapılan peyzaj çalışmaları sayesinde kavşaklarımız daha estetik bir görünüme kavuştu. Şehir estetiğinin gelişmesinde peyzajın önemi büyük. Daha güzel bir Sakarya için gündüz-gece çalışıyoruz” denildi.