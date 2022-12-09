Sakarya'dan öğrencilere büyük kolaylık

Sakarya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarına hizmetlerini daha kolay ulaştırmak için hizmet noktası açtı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kampüs bölgesinde öğrencilere büyük kolaylık sağlayacak hizmet noktasını hayata geçirdi. Üniversite öğrencileri, ulaşım kartları dolumu, su faturaları ödemeleri, HAVASAK bilet satış işlemleri ve SAKBİS işlemlerine tek noktada ulaşabiliyor.

Öğrenciler ve bölgede ikamet eden vatandaşlar belediye hizmetlerine hızlı ve sorunsuz bir erişim sağlıyor, iş ve işlemlerini tek noktada çözüme kavuşturuyor. Kampüs Öğrenci Lokantası’nın hemen yanında faaliyete başlayan hizmet noktası vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor.

Üniversite Caddesi’nde yeni hizmete alınan noktada SASKİ fatura ödeme, HAVASAK bilet işlemleri, Kart54 dolumu ve SAKBİS işlemleri tek noktada yapılabiliyor.