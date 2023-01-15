Sakarya'dan Mekece'ye yeni su kaynağı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ marifetiyle yürüttüğü çalışmalar ile şehrin içme suyu kaynaklarına alternatif kaynaklar kazandırmaya devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Pamukova Mekece Mahallesi’nde sondaj çalışmaları sonucu bulunan 15 litre/saniye debili içme suyu, bin metrelik yeni hat ile musluklara ulaştırılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pamukova Mekece Mahallesi’nde yürüttüğü sondaj çalışmaları sonucunda bölgeye alternatif içme suyu kaynağı kazandırdı. 15 litre/saniye debili içme suyu kaynağı ile entegre şekilde bölgeye hizmet verecek bin metrelik hatta ise ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle yaz aylarında artan nüfus ile birlikte yaşanması ön görülen su sorunlarının yeni hat ve su kaynağı ile önüne geçilecek. İhtiyaç dâhilinde bölgedeki diğer mahallelere de hizmet verebilecek kaynaktaki çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, Mekece bölgesinin yeni içme suyu kaynağı ile nüfus artışında dahi yaşanabilecek sorunların önüne bugünden geçilmiş olduğu ifade edildi.