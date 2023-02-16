Sakarya'dan deprem bölgesine altyapı desteği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, deprem felaketinden etkilenen illerde depremzede vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Adıyaman’da kurulacak olan konteyner bölgesinin altyapı hatları bölgeye gönderilen SASKİ personelleri tarafından yapılacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), geçtiğimiz hafta yaşanan deprem felaketinden etkilenen illere arama – kurtarma, altyapı, su sorunu yaşayan bölgelere gönderilen su tankeri ile su ulaştırma gibi birçok konuda destek olmaya devam ediyor.

Adıyaman iline gönderilen ekip ise bölgede kurulacak olan konteyner bölgesinin altyapısını sorunsuz şekilde tamamlayacak. Depremzedeler için kurulacak olan konteyner bölgesine, ekiplerin çalışmalarını tamamlaması ile birlikte sorunsuz kanalizasyon ve içme suyu hattı kazandırılacak.

Bölgede yaşanan sorunların giderilmesi için ekiplerin her alanda çalıştıklarını ifade eden Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Deprem bölgelerinde yaşanan altyapı sorunlarının giderilmesi için personellerimiz bölgeye sevk ediliyor. İhtiyaç halinde ekiplerimiz anında yola çıkıyor. En son yolcu ettiğimiz ekibimiz ise konteynerlerin altyapı bağlantısı için Adıyaman’a ulaştı. Yaraların tez zamanda sarılması için tüm imkânlarımızla seferber olduk” denildi.