Sakarya'da Zabıta Haftası kutlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta teşkilatı, 1-7 Eylül Zabıta Haftası münasebetiyle İl Ormanı’nda buluştu. Programda konuşan Başkan Yüce, özveri ve heyecanla çalışmalarını gerçekleştiren teşkilatın Zabıta Haftası’nı kutladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 1-7 Eylül Zabıta Haftası münasebetiyle İl Ormanı’nda bir program düzenlendi.

Bu yıl teşkilatın 196. yılını kutlayan Zabıta teşkilatı programda aileleri ile birlikte bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi. Program sonunda emekli olan Zabıta personeli Enver Kosovalı’ya, Başkan Yüce tarafından plaket takdim edildi.

Başkan Yüce, “Zabıta teşkilatımızın kuruluşunun 196. Yıl dönümü hayırlı uğurlu olsun. Mevlam nice yıllara huzur, sağlık, sıhhat ve görev anlayışı içerisinde ulaşmayı nasip etsin. Çok kıymetli çalışma arkadaşlarım; burada sizlere görevinizi anlatmayı gerek görmüyorum. Zabıtamızın görev alanları bellidir. Bu müessese toplumun düzenini, toplumun huzur içerisinde yaşamasını sağlayan önemli bir kuruluşumuzdur. Gerek gıda, gerek ulaşım gerekse güvenlik noktasında hizmet sunan zabıtlarımız, bu toplum için çok önemli bir yere sahiptir” diye konuştu.

Başkan Yüce konuşmasında zabıta personeline tavsiyelerde bulunarak, yıkıcı değil yapıcı olma noktasında hizmet veren bir belediyecilik anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini belirterek, teşkilat mensuplarının Zabıta Haftası’nı görevlerinde başarı ve kolaylıklar dileğiyle kutladı.