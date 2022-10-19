Sakarya'da yollar güvenli

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yol güvenliği için gerçekleştirdiği çalışmalar soğuk yol çizgi imalatı ile devam ediyor. Kırsal mahallelerin yanı sıra eş zamanlı olarak şehir merkezinde devam eden çalışmaların yeni adresi Adapazarı ilçesi Bağlar Mahallesi oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yol ve yaya güvenliği için gerçekleştirilen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Büyükşehir marifetiyle baştan sona yenilenen Adapazarı ilçesine bağlı 4 bin metrelik Süleymanbey, Dağdibi, Bağlar Mahallesi grup yoluna son şekli veriliyor. Toplamda 3 şeritten oluşan soğuk yol çizgi çalışması sonrasında toplamda 12 bin metre çizgi imalatı gerçekleştirilecek olan güzergâhta ulaşım daha güvenli hale gelecek.