Sakarya'da yol çizgileri ile ulaşım daha güvenli

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin farklı güzergahlarını yol çizgileri ile buluşturarak, sürücülere daha güvenli bir sürüş imkânı sunuyor. Taraklı’da 90 kilometreye ulaşan çalışmaların ardından ekipler Akyazı’da işlemleri sürdürüyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşım ağlarında başlattığı dönüşüm çalışmalarını yol çizgileriyle son haline kavuşturuyor.

Grup yollarını, caddeleri, bulvarları ve kavşakları yoğun bir mesai ile yeni yüzlerine kavuşturan ekipler, güvenli ulaşım için yol çizgileriyle de arterlerdeki işlemleri tamamlıyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOL-BAK) Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri son olarak Taraklı ve Akyazı’da yol çizgi çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında Taraklı’da Duman, Akçapınar, Hacıaliler, Çamtepe, Pirler, Mahdumlar, Alballar, Aksu ve eski Taraklı-Geyve güzergahlarında 90 kilometreye ulaşan soğuk yol çizgi imalatları gerçekleştirildi.

Akyazı’da 180 kilometreyi bulacak yol çizgi çalışmaları sürdürülüyor.

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Sakarya’mızın yollarını tablo gibi işliyor, sürücülerimize güvenli sürüş imkanı sunmak için yol çizgilerini büyük bir titizlikle tamamlıyoruz” denildi.