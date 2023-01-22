Sakarya'da yılların sorunu bitiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yılların sorunu olan, sürekli tahrip olan ve tehlike arz eden Mollaköy Köprüsü’ne kesin çözüm olacak projede fore kazık işlemini bitirerek yüzde 50’ye yaklaştı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sorumluluğunda olan mahalle geçişlerindeki köprü ve yolları sil baştan yeniliyor. Kırsalda ve merkezde birçok köprüyü sil baştan yenileyen ve güçlendiren Büyükşehir, Mollaköy’de yıllardır sorun oluşturan köprü için de önemli bir adım atmıştı.

Sakarya Nehri’nin üzerinden geçen, mahalle ve kent merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan ve bu sebeple önemli bir güzergâh olan köprü bir süre önce parçalara ayrılmıştı. Gövdesi ve ayak kısımları tamamen sökülen köprünün güçlü bir yapıya dönüştürülmesi için fore kazık sistemine başlandı. Her depremde, doğal afette ve ağır tonajlı araçların geçişi sırasında zarar gören, tahrip olan köprüde zemine çakılan fore kazıklar için işlem bitti.

Köprü ayağı ve temel betonu dökülen köprüde, yakın zamanda ayak ve gövde imalatına geçilecek. Köprü, yapılan bu işlemlerin sonrasında bölgeye uzun yıllar hizmet verecek güçlü bir yapı haline gelecek. Yoğun araç trafiğine, suyun debisine ve akış kuvvetine karşı dayanıklı bir duruma gelecek olan Mollaköy Köprüsü artık daha güvenli bir ulaşım imkânı sunacak.

YÜZDE 50’YE GELİNDİ

Projeyi yürüten Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Uzun yıllardır ciddi bir sorun teşkil eden köprümüzün yenilenmesi için ciddi bir yol kat ettik. Tahrip olan, kırılan, dökülen köprü fore kazık ve diğer güçlendirmelerle bambaşka bir yapıya dönüşecek. Ayak, gövde imalatı için kısa sürede beton döküm işlemini tamamlayıp yapıyı yeni yüzüyle hizmete kazandırmak istiyoruz” denildi.