Sakarya'da Vagon Kıraathanesi açılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin sembolü olan vagonu, Vagon Kıraathanesi ile geleceğe taşıyor. Hayata geçirilen projenin açılışı 14 Kasım Pazartesi günü saat 16.00’da yapılacak. Başkan Yüce, açılışa tüm vatandaşları davet etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin sosyal hayatına kazandırılan Vagon Kıraathanesi açılıyor. Türkiye vagon sanayisinin merkezi olan Sakarya’da Mithatpaşa bölgesinde hayata geçirilen projeninhayırlı olmasını dileyen Başkan Ekrem Yüce Sakaryalıları açılışa davet etti. Yüce, “14 Kasım Pazartesi günü saat 16.00’da tüm hemşerilerimizi bu güzel projenin açılışını birlikte yapmaya davet ediyorum” dedi.

Proje kapsamında parka yerleştirilen vagon sil baştan yenilendi. İç dizaynı ise kafe hizmeti verecek şekilde hazırlandı. Vagonun cephesine duraklar inşa edildi. Ayrıca ahşap yürüyüş yolları ve korkuluklarla bölge estetik bir görünüme kavuştu. Çark Deresi üzerine inşa edilen dekoratif köprünün yanı sıra kamelyalar, çocuk oyun alanları da bölgeye kazandırıldı. Vagon Kıraathanesi’nin içerisinde ise kafe, restoran ve kütüphane de yer alıyor.

Şehre yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, Sakarya’nın sembolü olan vagonu, güzel bir projeyle şehre hediye ettiklerini söyledi. Yüce, “Vagon Kıraathanesi, açılışa hazır. Kafe ve restoranın yanı sıra yeni bir yaşam alanı haline taşıdığımız bölgede yeşil alanlar, oturma alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları da yer alıyor. 14 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’da gerçekleştireceğimiz açılış programına tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

