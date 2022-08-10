Sakarya'da uygulanacak projeyi vatandaşların oyları belirleyecek

Genç Katılımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışması’nda devam eden oylamaya katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yarışmayı kazanan projenin Sakarya Şehircilik Ödülü’nün sahibi olacağını, projenin Büyükşehir eliyle hayata geçirileceğini vurguladı ve sosyal medyadan vatandaşları oy kullanmaya davet etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Genç Katılımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışması’nda devam eden oylamaya katıldı.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak’tan sürece ilişkin bilgiler alan Başkan Yüce, oylama sonucunda kazanan projenin Sakarya Şehircilik Ödülü’nün sahibi olacağını ve projenin hayata geçirileceğini vurguladı. Yüce, sosyal medya hesabı üzerinden de vatandaşları projeler için oy kullanmaya davet etti.

Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan tüm çalışmaları ortak akıl ve katılımcılık anlayışıyla hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Yüce, “Katılımcılık anlamında en önemli projelerimizden ilki gençlere yöneliktir. Gençlerin enerjisini, girişimci ruhunu, bakış açısını şehrin geleceğine yansıtmak için Şehrin Geleceğine Gençler Yön Veriyor çağrısı ile Gençlere üret, karar ver, uygula diyerek Genç Katılımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışması düzenledik. Belirlenen 6 farklı kategoriyi, projenin amacını lise, üniversite, şehir merkezi ve çevrimiçi platformlarda gençlerimizle paylaştık. Hamdolsun gençlerimizin ilgisi memnuniyet verici” dedi.

89 proje başvurusu yapıldığını ifade eden Başkan Yüce, “Gençler proje ürettikten sonra değerlendirme aşamasına geçtik. Uzman isimlerin yanı sıra üniversitelerimizin gençlik temsilcileri, Kent Konseyi Gençlik Meclisi temsilcisi de jüri üyelerimiz arasında yer aldı. 89 proje arasından 10’u amaca uygunluk, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik, yenilikçilik, yaygınlaştırabilirlik kriterleri göz önünde bulundurularak belirlendi. Daha sonra ise yerel yönetimlerde bir ilk olacak katılımcılık örneği ile birinci projenin vatandaşlarımız tarafından seçilmesi için Dijital Yönetişim Ofisi E- Katılımcılık Modülünde hemşehrilerimizin oylamasına sunduk. Birinci proje oylama sonucu ortaya çıkacak. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bende bugün oyumu kullanıyorum. Yarışmaya katılan tüm gençlerimizi tebrik ediyor, vatandaşlarımızı oylamaya davet ediyorum” diye konuştu