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Sakarya'da 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri anlatılıyor

Yerel 18.11.2022, 17:10
Sakarya'da 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri anlatılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce kuzey bölgesinde 4 mahalleyi adım adım gezerek "Türkiye Yüzyılı" hedeflerini anlattı.SAKARYA (İGFA) -  Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kocaali Şerbetpınarı Mahallesi’nde gerçekleştirdiği açılış sonrasında Karasu’da 3 mahalledeesnaf ve vatandaşlarla buluştu. İş yerlerini tek tek ziyaret eden ve vatandaşların kapısını çalan Yüce, çalışmalarla ilgili memnuniyeti sorup talepleri dinledi.

Görüştüğü hemşerilerine Sakarya’da hayata geçirilen projeler hakkında bilgiler veren Başkan Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerinden bahsetti.

Kuzey bölgesinde Sakarya Botanik Vadisi ve diğer projelerle tarımsal üretim hamlesi gerçekleştirdiklerini ifade eden Yüce, tarım ve hayvancılığın önemine dikkat çekerek çiftçiye destek için ciddi çaba gösterdiklerini kaydetti.

Vatandaşlarla her zaman iç içe olmanın önemine değinen Başkan Yüce, atılan her adımın öncesinde Sakaryalıların istek ve taleplerini değerlendirdiklerini anlattı. Kuzey bölgesinde yaptığı mahalle ziyaretlerinde sorunların tespitini yapan Yüce, bürokratlarına çözümler için gerekli talimatları verdi.

Başkan Ekrem Yüce, birlik ve beraberlik vurgusunda bulunarak, “Hemşehrilerimizle kucaklaşmak, birlikte aynı masa etrafında muhabbete ortak olmak ne büyük mutluluk. Şehrimizin her köşesinde vatandaşımızla buluşmamız bayram havasında geçiyor. Biz de göreve geldiğimiz günden bu yana eser ve hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize, şehrimize hizmet sunuyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de hep birlikte tek yürek olacak, üretecek, çalışacak, gayret gösterecek ve Türkiye Yüzyılı inşasına her bir hemşehrimizle birlikte katkı sunacağız” diye konuştu.

"DAHA ÇOK ÇALIŞMAYA HEVESLENİYORUZ"

Sakarya’nın her köşesine hizmet götürdüklerini vurgulayan Yüce, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimiz için altyapıda, sağlıkta, eğitimde, sporda ve birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sakarya’yı Türkiye’nin yıldız şehirleri arasında üst sıraya çıkarmak için ilklere imza attık, atmaya devam edeceğiz. Bizler yaptığımız her projede önemli ödüllere layık görüldük. Bünyemizde bulunan her çalışanın bunda emeği çok büyük. Bu ödüller sayesinde bizler daha çok çalışmaya hevesleniyoruz” ifadelerini kullandı.

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