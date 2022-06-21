Sakarya'da tarih ve doğa keşfi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliğiyle uluslararası öğrencilere yönelik tanıtım gezisi düzenlendi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtımına yönelik düzenlenen geziler devam ediyor.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliğiyle gerçekleştirilen son etkinliğin konukları yurt dışından Sakarya’ya okumaya gelen uluslararası öğrenciler oldu. Sakarya’nın kültür elçileri olan gençler, gezi için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Uluslararası öğrencilerin ilk rotası Büyükşehir Belediyesi tarafından yepyeni bir yüze kavuşturulan İl Ormanı Tabiat Parkı oldu. Burada bisiklet süren, doğa yürüyüşü yapan genç gezginler, daha sonra Geyve’de Kuvay-ı Milliye Müzesi ile II. Bayezid Köprüsü’nde tarihi bir yolculuğa çıktı.

Ziyaretlerde tarihi yerlere ilişkin bilgiler alan uluslararası öğrenciler, tarihi birikimin bilinmesinin toplumlar için büyük önem arz ettiğini ifade ettiler. Öğrenciler sakin şehir seçilen Taraklı’da geziyi tamamladı.