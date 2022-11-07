Sakarya'da su konusunda bilinçli nesiller yetişecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, su konusunda bilinçli nesillerin yetişmesi için okullardaki eğitimlerini sürdürüyor. Karapürçek Şehit Mehmet Selim Kiraz İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilerle buluşan uzman personel, öğrencilere suyun hayatımızdaki öneminden ve doğru kullanımından bahsetti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), suya verdiği değeri ve önemi gelecek nesillere aktarmak için eğitimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Karapürçek’te bulunan Şehit Mehmet Selim Kiraz İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelen SASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı personelleri, suyun hayatımızdaki önemi ve doğru kullanımı hakkında bilgileri öğrencilerle paylaştı. Toplum Sağılığı Merkezi Başkanlığı ile işbirliği halinde gerçekleştirilen eğitimin sonunda ise öğrencilere hediyeler takdim edildi.

Suyun tükenebilir bir kaynak olduğunu fakat doğru kullanım ile bu kaynakların tükenmesinin önüne geçebileceğimizi öğrencilerle paylaşan SASKİ ekipleri, doğru su politikalarıyla örnek oldukları Sakarya'nın suyunu gelecek nesillere eksiksiz şekilde emanet edeceklerinin altını çizdi.