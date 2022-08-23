Sakarya'da spora ve sporcuya tam destek

5. İslami Dayanışma Oyunlarında dereceye giren sporcuları makamında ağırlayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, gençlerin yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak, geliştirecek, onları vatanına milletine hayırlı, başarılı sporcular haline getirmek için Büyükşehir olarak elimizden gayreti gösterdiklerini söyledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunlarında dereceye giren sporcularla bir araya geldi. Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları önemli başarılara imza atarak Sakarya’yı gururlandırdılar.

Sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Yüce, hediyelerini de takdim etti. Başkan Yüce, “Kürsüde Sakarya’mızın adını ve şanlı Türk Bayrağımızı dalgalandıran tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu başarı hepimizindir. Bizler Sakarya’yı spor konusunda her zaman geliştirmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Gençlerin spor yaparken enerjilerini doğru kullanmalarına, direnç sistemlerini yükseltmelerine ve gelişimlerine yardımcı olacak 27 branşta 11 bin sporcunun kaydıyla Yaz Spor Okullarının açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Yüce, "Gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak, geliştirecek, onları vatanına milletine hayırlı, başarılı sporcular haline getirmek için Büyükşehir olarak elimizden gayreti gösteriyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalar ile birlikte gençlerimizin ve çocuklarımızın; gerek sosyal gerek eğitim gerek spor hayatlarını verimli değerlendirebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.Sakarya’mıza başarılar, madalyalar getiren sporcularımıza da buradan tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.