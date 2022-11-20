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Sakarya'da Söğütlü'nün altyapı projesi tamamlandı

Yerel 20.11.2022, 16:36
Sakarya'da Söğütlü'nün altyapı projesi tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, daha önce sağlam altyapısı olmaması nedeniyle sorunlar yaşayan Söğütlü ilçesine müjdelediği altyapı sözünü yerine getirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin Söğütlü ilçesinde hayata geçirme sözü verdiği sağlam altyapı çalışmalarını tamamladı.

Sürekli gelişen ve nüfus potansiyeli artış gösteren bölgeye yetersiz kalan 2 bin 500 metrelik içme suyu yenilenerek bölge kesintisiz içme suyu ile buluşturuldu. Aynı zamanda daha önce atık su hattı bulunmaya bölgelere ise toplam uzunluğu bin 500 metre olan kanalizasyon hattı yapılarak ilçenin evsel atık sularının Karaman Atık Su Arıtma Tesisi’ne güvenle taşınması sağlandı. 13 milyon 500 bin TL maliyete sahip proje sayesinde Söğütlü’de uzun yıllar boyunca altyapı sorunu yaşanmayacak.

Çalışmaların aralıksız şekilde sürdürüldüğü ve kısa sürede tamamlanan proje ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Söğütlü ilçemize kazandırdığımız 13 milyon 500 bin TL’lik proje ile ilçemizin altyapısını sorunsuz bir hale getirdik. Daha önce atık su hattı bulunmayan Söğütlü’ye atık su hattı kazandırırken aynı zamanda bölgeye yetersiz gelen ve ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle sıklıkla arıza veren 2 bin 500 metrelik içme suyu hattını Söğütlü halkı için yeniledik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce’nin müjdesi sonrasında kendisinin de yakından takip ettiği çalışmaları aralıksız çalışarak kısa sürede tamamladık. Söğütlü’nün güçlenen ve sorunsuz altyapısının bölgeye hayırlı olmasını dileriz”
 

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