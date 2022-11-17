Sakarya'da SGM ile Etbalık arası otobüs seferlerine yeni hat

Sakarya Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada 11 numaralı hattı hizmete alıyor. Adapazarı SGM ile Erenler Etbalık arasında seferler 21 Kasım'da başlayacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada yeni bir hattı daha hizmete alıyor.

Adapazarı SGM ile Erenler Etbalık arasında seferler 21 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Güllük, Hızırtepe, Yeşiltepe mahallelerinde yaşayan öğrencilerin Sakarya Park bölgesinde bulunan okullarına ulaşımlarını kolaylaştıracak yeni hat, aynı zamanda hastanelerin yoğun olarak bulunduğu bölgeden de geçecek.

Ulaşım Dairesi Başkanlığ'ından yapılan açıklamada, “Hızırtepe ve Güllük mahallelerimizden Erenler Etbalık bölgesinde bulunan okullara ulaşım için talepler vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce, fizibilite çalışmaları yapılması yönünde talimat verdi. Hazırlıklarımızı yaptık, en uygun güzergahları belirledik. 11 numaralı yeni hattımız 21 Kasım Pazartesi günü hizmete başlıyor. Bölgeye ve gençlerimize hayırlı olsun” denildi.

Vatandaşlar hizmete başlayacak yeni hattın saat ve güzergâh bilgilerine SAKUS’tan ulaşabiliyor.