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Sakarya'da Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde ilk hasat

Yerel 14.06.2022, 09:12
Sakarya'da Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde ilk hasat

Sakarya'nın Akyazı Kuzuluk'ta 60 gün önce fideleri dikilen Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde ilk hasatlar yapılmaya başlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal üretimde Türkiye’ye örnek projesi Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nin tanıtımı gerçekleştirilen törenle yapıldı.

Akyazı Kuzuluk’ta hayata geçirilen projenin tanıtım programında ilk fidelerin dikilmesinin üzerinden 60 gün geçen Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde domateslerin hasatları da yapılmaya başlandı.

Törende konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehire yeni bir vizyon kazandırmak için Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal üretime dayalı bir belediyecilik anlayışı benimsediklerini söyledi.  Merkezi 53 bin metrekare alan üzerinde kurduklarına dikkati çeken Başkan Yüce, "Seramızı kurmuş olduğumuz alan daha önce engebeli bir konumdaydı. Bu sebeple öncelikle arazi ıslahı gerçekleştirdik. 125 bin metreküp dolgu toprağını yani 12 bin 500 kamyon toprağı buraya taşıdık. 250 metre derinlikte 72 derece sıcaklıktaki jeotermal sondaj kuyumuzu açtık” dedi.

Seracılık Mükemmeliyet Merkezi projesinin kendi alanında Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade eden Başkan Yüce, yıl boyunca merkezde 1250 ton üretim yapacaklarını paylaştı. Üreticilere örnek olmayı hedeflediklerini ve şehrin tarımsal üretimine farklı bir soluk kazandıracaklarını dile getiren Yüce, “Topraksız tarım sistemi sayesinde şehrimizdeki tarıma elverişsiz alanların nasıl değerlendirileceğini ve üretime dâhil edilebileceğini hemşerilerimize gösteriyoruz" dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise, Kuzuluk’ta seranın hayata geçirildiği bölgenin verimsiz topraklara sahip olduğunu paylaştığı konuşmasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yapmış olduğu sera projesiyle domatesin yetişmeye başladığını belirterek, teşekkür etti. 

Sakarya’nın tarım kenti olarak anılmasından büyük bir gurur duyduklarını aktaran AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de, tarıma yapılan yatırımın, gelecek nesillere yapılan yatırımla doğru orantılı olduğunu kaydetti.

Güzel projeden ötürü Başkan Yüce'yi tebrik eden Vali Çetin Oktay Kaldırım da,  “Başkanımız yüksek ziraat mühendisi ve bugün ülkemiz adına gurur duyulacak bir eser ortaya koydu. Dünyada tarımın, gıdanın ne kadar önemli olduğunu salgın sürecinde gördük. Sakarya büyük ve verimli topraklara sahip. Kapasitesi çok geniş olan Sakarya'mızın ihracatta iyi işler çıkaracağını biliyoruz. Tarım geleceğin en önemli unsuru. Yeni nesil tarım sayesinde çıkan ürünleri akıllı bir şekilde işlemek çok önemli. AR-GE ve bilimi merkeze koyarak son derece katma değeri uygun ürünler çıkarmak mümkün. Sakarya bu konu da her şeye sahip. Burası tarımın yanında güzel bir okul da olacak. Öğrencilerimiz buradan ve diğer projelerden çok verimli bilgiler alacak” diye konuştu.

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